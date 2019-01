Euro 2019 : Les Françaises avec le champion du monde et l'organisateur

Tirage compliqué pour les volleyeuses françaises en vue du prochain Euro. Les Bleues affronteront, dans le groupe A, la Turquie, tout juste auréolé de la couronne mondiale, et la Serbie. Les trois autres équipes seront, par ordre décroissant de valeur, la Bulgarie, la Finlande et la Grèce. Seules les deux dernières sont derrière la France (16e) au classement européen. La poule se disputera à Anakara et il faudra terminer dans les quatre premiers pour jouer les huitièmes de finale.

"C'est costaud ! Parmi les quatre pays organisateurs, j'avais dit qu'il fallait éviter la Turquie, qui monte en puissance. La Serbie est championne du monde et d'Europe, ça veut tout dire. La Bulgarie est une nation solide, contre la Finlande nous ne gagnons plus ces dernières années en Golden League. La Grèce est à notre portée mais a fait récemment de gros progrès", a commenté l'entraîneur de l'équipe de France, le Belge Emile Rousseaux.

L'Euro est organisé pour la première fois à 24 équipes et dans quatre pays, la Turquie, la Slovaquie, la Hongrie et la Pologne. Les Bleues y retournent après avoir manqué les deux dernières éditions.