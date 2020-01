2e set. FRANCE-ALLEMAGNE : 25-20, 10-11. Au terme d'un long échange, c'est finalement l'Allemagne qui a le dernier mot avec une attaque de Grozer.

2e set. FRANCE-ALLEMAGNE : 25-20, 10-9. Superbe attaque dans la diagonale de Patry. La défense allemande est prise de court.

2e set. FRANCE-ALLEMAGNE : 25-20, 9-8. Faute de filet de Krick qui bouscule son passeur.

2e set. FRANCE-ALLEMAGNE : 25-20, 8-8. L'attaque de Patry est trop puissante pour être retournée.

2e set. FRANCE-ALLEMAGNE : 25-20, 6-7. Incompréhension entre Brizard et Louati en défense pour savoir qui reprend le ballon et l'Allemagne passe devant.

2e set. FRANCE-ALLEMAGNE : 25-20, 6-6. L'Allemagne revient au score avec une attaque out de Ngapeth.

2e set. FRANCE-ALLEMAGNE : 25-20, 6-4. Ngapeth vise la ligne en montant au smash. Après le challenge vidéo, la balle n'a pas attrapé la ligne et le point est donné aux Allemands.

2e set. FRANCE-ALLEMAGNE : 25-20, 5-3. Louati vise les mains allemandes mais son attaque est out.

2e set. FRANCE-ALLEMAGNE : 25-20, 5-1. La réussite est avec la France avec le ballon qui vient toucher le filet et retombe juste devant la main de Krick.

2e set. FRANCE-ALLEMAGNE : 25-20, 4-1. Les Bleus se détachent déjà avec une belle attaque croisée de Chinenyeze.

2e set. FRANCE-ALLEMAGNE : 25-20, 1-1. Service out de Le Goff.

1er set. FRANCE-ALLEMAGNE : 25-20. Service out de l'Allemagne et la France remporte le premier set ! Les Bleus ont été plus justes sur les points importants et sont logiquement récompensés.

1er set. FRANCE-ALLEMAGNE : 24-20. La première est sauvée avec une attaque gagnante de Kampa.

1er set. FRANCE-ALLEMAGNE : 24-19. Cinq balles de set pour la France avec un service très bien placé de Patry.

1er set. FRANCE-ALLEMAGNE : 22-18. Superbe attaque de Ngapeth qui vient transpercer l'Allemagne.

1er set. FRANCE-ALLEMAGNE : 21-18. Deux points consécutifs pour les Allemands avec un ballon trop porté de Patry.

1er set. FRANCE-ALLEMAGNE : 21-16. Quel block de Le Goff face à Krick ! La France n'est qu'à quatre points du set !

1er set. FRANCE-ALLEMAGNE : 19-16. Les Bleus se détachent. Kaliberda ne peut pas repousser le service puissant de Ngapeth.

1er set. FRANCE-ALLEMAGNE : 18-16. Le Goff est présent au block et réussit à placer la balle sur la ligne pour surprendre les Allemands.

1er set. FRANCE-ALLEMAGNE : 17-16. Ngapeth vise les mains allemandes venues au block et remporte le point.

1er set. FRANCE-ALLEMAGNE : 16-15. Ngapteh spectaculaire avec un smash à reculons qui ne laisse aucune chance.

1er set. FRANCE-ALLEMAGNE : 14-15. Grozer encore à l'attaque et cette fois-ci, il a le dernier mot avec un block out.

1er set. FRANCE-ALLEMAGNE : 14-13. Avec le challenge vidéo, le point est accordé aux Bleus avec une attaque out de Grozer.

1er set. FRANCE-ALLEMAGNE : 13-12. Chinenyeze feinte le smash et laisse Patry conclure le point.

1er set. FRANCE-ALLEMAGNE : 11-11. Excentré sur la gauche, Louati réussit à tromper le block allemand en déséquilibre.

1er set. FRANCE-ALLEMAGNE : 9-11. L'Allemagne fait un premier break avec une attaque de Grozer détournée par Ngapeth venu au block.

1er set. FRANCE-ALLEMAGNE : 8-9. Après visionnage vidéo, un block de Grozer est finalement validé alors qu'il semblait out au premier abord.

1er set. FRANCE-ALLEMAGNE : 8-7. Le Goff place une belle attaque entre les défenseurs allemands.

1er set. FRANCE-ALLEMAGNE : 6-6. Les Allemands recollent avec un block de Bôhme sur Patry au filet.

1er set. FRANCE-ALLEMAGNE : 5-4. Grozer vient scotcher la défense française avec un smash hyper rapide et puissant.

1er set. FRANCE-ALLEMAGNE : 5-3. Au tour de Brizard de placer une belle attaque en diagonale qui vient mordre la ligne.

1er set. FRANCE-ALLEMAGNE : 4-2. Belle attaque croisée de Patry pour tromper les Allemands.

1er set. FRANCE-ALLEMAGNE : 3-2. Service trop long de Le Goff qui offre le point aux Allemands.

1er set. FRANCE-ALLEMAGNE : 1-1. Grozer reste au sol après un choc avec Le Goff au filet. Son genou droit a pris un coup. Plus de peur que de mal pour l'Allemand, qui avait égalisé.

1er set. FRANCE-ALLEMAGNE : 1-0. Le Goff vient contrer Grozer au filet avec un bon block.

20h10. Le coup d'envoi est imminent.

20h07. L'Allemagne a moins souffert en demi-finale. Elle a battu la Bulgarie (3-1) avec un György Grozer, auteur de 17 points. L'attaquant allemand âgé de 35 ans sera particulièrement à surveiller pour les Bleus.

20h05. Et voici celui des Allemands : Grozer, Krick, Kaliberda, Fromm, Bôhme, Kampa, Zenger.

20h03. Les compositions sont connues. On commence par celui de la France : Ngapeth, Chinenyeze, Patry, Brizard, Le Goff, Tillie et Grebennikov.

20h. Les deux équipes sont rentrées sur le terrain de la Max-Schmeling Halle. C'est l'heure des hymnes.

19h56. Les Bleus sont prêts à en découdre.

19h52. L'équipe de France est gonflée à bloc après avoir réussi une superbe remontée pour renverser la Slovénie (3-2) jeudi afin de se qualifier pour la finale.

19h50. Bonsoir à tous. Bienvenue sur Eurosport.fr pour suivre en direct la finale du tournoi de qualification olympique entre la France et l'Allemagne.