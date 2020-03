"J'ai eu deux semaines compliquées" : Ngapeth sort de l'hôpital et rentre en France

Quelques jours après avoir été hospitalisé, Earvin Ngapeth, qui a été diagnostiqué positif au coronavirus, a donné de ses nouvelles. Sur son compte Instagram, le volleyeur français a indiqué qu'il quittait l'hôpital de Kazan et qu'il s'apprêtait à rentrer en France. "Merci du fond du coeur à tout le personnel médical. Les infirmières, médecins, femmes de ménage, cuisinières et tout ce que j’oublie, a-t-il affirmé dans un premier temps. Merci à mon club pour tout le soutient apporté ces 15 jours pour que je sois dans les meilleurs conditions possible et que ce moment compliqué de ma vie se passe de la meilleure des manières."

"J'ai eu deux semaines compliquées, mais maintenant je rentre à la maison avec ma famille. C'est une période difficile pour tout le monde. Je vous vois la saison prochaine avec le Zenit", a-t-il ajouté, sur le site de la fédération française de volley, en concluant : "restez chez vous".