Tournoi de qualification aux JO 2020 : La France avec la Pologne, la Slovénie et la Tunisie

On connaît désormais le groupe dans lequel figurera l’équipe de France lors du tournoi de qualification aux Jeux Olympiques de Tokyo. Et la France tombe dans un groupe extrêmement difficile puisque la Pologne est double championne du monde en titre et qu'elle sera renforcée par le Cubain naturalisé Wilfredo Leon, le meilleur joueur de la planète. La Slovénie, qui avait été vice-championne d'Europe en 2015, lorsque les Bleus l'avaient emporté, est également une équipe dangereuse.

S'ils ne gagnent pas ce tournoi, qui pourrait avoir lieu en Pologne, les Français auront une deuxième chance lors d'un tournoi de qualification olympique européen début 2020.