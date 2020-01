L'Allemagne un pied en 1/2 finale du TQO de Berlin

Dans le groupe B, la situation est encore totalement ouverte après les victoires lundi de la Serbie sur les Pays-Bas et de la Bulgarie contre la France. France et Serbie comptent désormais chacun une victoire et une défaite, alors que Pays-Bas et Bulgarie n'ont joué qu'une seule fois.

La France a toutefois marqué un point précieux grâce à sa défaite au tie-break et a son destin entre les mains si elle parvient à battre les Pays-Bas mercredi 3-0 ou 3-1.

. Groupe A

Joués lundi

Belgique - Allemagne 0-3 (18-25, 23-25, 24-26)

Déjà joués

Slovénie - Belgique 3-0 (25-23, 28-26, 25-20)

Rép. tchèque - Allemagne 0 - 3 (19-25, 22-25, 20-25)

Classement J G P Sp Sc Pts Sp/Sc Pp Pc Pp/Pc

1. Allemagne 2 2 0 6 0 6 MAX 151 126 1,19

2. Slovénie 1 1 0 3 0 3 MAX 78 69 1,130

3. Belgique 2 0 2 0 6 0 0 134 154 0,87

4. Rép. tchèque 1 0 1 0 3 0 0 61 75 0,813

Restent à jouer

Mardi

(17h00) Belgique - Rep. tchèque

(20h10) Allemagne - Slovénie

Mercredi

(17h30) Slovénie - Rép. tchèque

. Groupe B

Joués lundi

Pays-Bas - Serbie 0 - 3 (18-25, 18-25, 17-25)

France - Bulgarie 2-3 (25-23, 17-25, 25-22, 19-25, 15-8)

Déjà joué

France - Serbie 3-0 (25-21, 25-21, 25-22)

Classement J G P Pts Sp Sc Sp/Sc Pp Pc Pp/Pc

1. France 2 1 1 4 5 3 1,66 178 165 1,079

2. Serbie 2 1 1 3 3 3 1 139 128 1,086

3. Bulgarie 1 1 0 2 3 2 1,5 101 103 0,981

4. Pays-Bas 1 0 1 0 0 3 0 53 75 0,707

Restent à jouer

Mardi

(14h00) Bulgarie - Pays-Bas

Mercredi

(14h30) Serbie - Bulgarie

(20h45) France - Pays-Bas

NDLR: une victoire 3-0 ou 3-1 rapporte 3 points, une victoire 3-2 rapporte 2 points, défaite 3-2 rapporte 1 point, une défaite 3-0 ou 3-1 rapporte 0 point. Les deux premiers de chaque groupe se qualifient pour les demi-finales. En cas d'égalité, les équipes sont départagées au total de points, puis au ratio set, au ratio points, au ratio points, puis aux rencontres directes.