La sensation du match aller n'est pas restée sans lendemain. Mieux, elle devrait rester dans l'histoire du volley français pour quelque temps. Tours, emmené par son champion olympique Kévin Tillie, a confirmé son exploit de l'aller contre Modène en éliminant mercredi l'équipe italienne de la star des Bleus Earvin Ngapeth, en 8e de finale de la Coupe CEV. Battu mais vainqueur de deux sets (défaite 3-2), le TVB s'est qualifié pour les quarts de la deuxième Coupe d'Europe des clubs de volley au bénéfice de son succès 3-1 de l'aller en faisant tomber l'un des deux grands favoris et avec la manière.

Tillie plus fort que Ngapeth

Les Tourangeaux ont arraché la qualification au bout d'un troisième set interminable, remporté 35-33 et qui a rendu la suite du match anecdotique puisque l'élimination de Modène dans son PalaPanini était entérinée. Déjà auteur de 16 points il y a une semaine en Touraine, Kévin Tillie en a empilé 18 mercredi, tous dans les trois premiers sets. Seul son compère en bleu, Earvin Ngapeth faisait mieux à ce moment (20 pts).

Même si Tours a déjà remporté la C2 en 2017, ce match retour s'inscrit déjà comme l'un des plus grands exploits récents du club huit fois champions de France. Modène avec sa constellation de stars (Ngapeth, Bruninho, mais aussi Yoandry Leal et le pointu néerlandais Nimir Abdel-Aziz) affiche l'un des plus beaux effectifs d'Europe, un de ceux taillés normalement pour remporter la Ligue des champions.

