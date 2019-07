La Chine remet son titre en jeu aux Championnats du monde U20 (F) de volley

Les Japonaises ont signé une très grosse performance avec 3 victoires en 3 sets lors de la première phase qualificative : face au Rwanda, à la République dominicaine et au Brésil. C’est la seule équipe qui n’a concédé aucun set.

Quant aux Chinoises, qui sont tenantes du titre, elles s’en sont sorties en prenant la 2e place du groupe B. Apres avoir chuté d’entrée de jeu face au Pérou (2-3), les joueuses de Shi Hairong sont venues à bout de la Pologne (3-2) et du Pérou (3-0).

Les Russes ont aussi survolé la concurrence. Elles ont battu la Serbie (3-1), la Turquie (3-2) et l’Argentine (0-3). Ekaterina Pipunyrova, auteur de 49 points en 3 rencontres, a été l’une des grandes artisanes des succès de son équipe.

La compétition est divisée en 3 étapes : 2 phases de poules et un Final Four. Les seize équipes engagées sont réparties dans 4 groupes.

À l’issue de la première phase, les deux premiers de chaque poule accèdent aux groupes E et F, dont chacun met en jeu 2 places pour des demi-finales.

Les deux derniers quant à eux disputeront des matchs de classement au sein de deux poules distinctes (G et H), qui ouvriront la voie à un Final Four spécifique en fonction du classement de chaque équipe.

Dans le groupe E, on retrouvera l’Italie, la Chine, la Russie et le Brésil. Dans la poule F, les États-Unis, la Pologne, la Turquie et le Japon tenteront de se qualifier pour les demi-finales.

La deuxième phase aura lieu du 16 au 19 juin, tandis que du 20 au 22 juin se dérouleront les différents Final Four.

Lors de la dernière édition en 2017, la Chine s’était imposée aux dépens de la Russie. Le Japon avait pris la 3e place à la faveur d’une victoire face à la Turquie dans le match pour la médaille de bronze.