La France commencera contre la Serbie en TQO

Les Bleus devront d'abord terminer dans les deux premiers d'une poule de quatre équipes où figurent aussi la Bulgarie et les Pays-Bas, pour disputer ensuite les demi-finales et la finale. Seul le vainqueur du tournoi se qualifiera pour Tokyo et il n'y aura pas d'autre chance pour les battus. L'autre poule, moins relevée, est composée de l'Allemagne, de la Slovénie, de la République tchèque et de la Belgique. Les Français se sont inclinés contre les Serbes (3-2) en demi-finale de l'Euro fin septembre à Paris.

Le programme des Bleus