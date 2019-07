La Russie remporte la Ligue des Nations de volley pour la deuxième fois consécutive

Après une sévère défaite en Final Six contre le pays-hôte, la Russie s’est parfaitement reprise pour son dernier match. Les coéquipiers de Dmitry Volkov ont remporté le premier set de justesse (25-23) avant de concéder le deuxième 20-25. Ils ont ensuite accéléré le rythme et ont empoché les deux dernières manches (25-21, 25-20).

Les États-Unis ont eu quelques opportunités dans le premier set, mais ils n’ont jamais donné l’impression de pouvoir revenir, et ce malgré un succès dans le deuxième set.

Pour la Russie, la victoire est d’autant plus belle que plusieurs joueurs majeurs étaient absents. Volkov a été auteur de 17 points dans le match. Kliuka a aussi été l’un des grands artisans de la victoire avec un 11 sur 14 en attaque. Du côté américain, Taylor Sanders et Matt Anderson ont respectivement inscrit 20 et 19 points, mais cela n’a pas été suffisant pour renverser la vapeur.

Dans le match pour la 3e place, la Pologne n’a laissé aucune chance au Brésil (victoire en 3 sets : 27-17, 25-23, 25-21). Les coéquipiers de Bartosz Bednorz ont ainsi offert à leur pays une première médaille depuis 2011.

Les Français, qui joueront contre la Pologne du TQO du mois d’août, devront donc se méfier d’une formation qui a engrangé un certain capital confiance lors de cette compétition. Toutefois, Laurent Tillie aura sous la main un groupe complet, ce qui devrait rééquilibrer les débats.

La France a terminé la compétition à la 5e place, après deux défaites en Final Six, face à la Russie et aux États-Unis.

La Russie est donc la première équipe à conserver son titre en VNL, depuis le Brésil en 2008 et 2009, à l’époque où la compétition s’appelait encore Ligue Mondiale. L’année prochaine, les phases finales se dérouleront une nouvelle fois aux États-Unis. Ce sera à Anaheim en Californie.