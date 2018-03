Affaire Paris Volley : Le début des play-offs de Ligue A reporté d'une semaine

Le début des play-offs du Championnat de France de volley a été reporté d'une semaine, au week-end du 6-8 avril, afin que la procédure visant Paris puisse arriver à son terme, a déclaré vendredi la Ligue nationale de volley (LNV). Le Paris Volley a été exclu des play-offs pour des raisons financières. La sanction a été confirmée en appel et l'affaire est désormais entre les mains du Comité national olympique et sportif français (CNOSF).

Club le plus titré du volley français (9 sacres), Paris est troisième de la saison régulière derrière Tours et Chaumont avant la dernière journée prévue samedi. Si son exclusion était confirmée, le neuvième du classement serait qualifié pour les quarts de finale. La LNV a décidé de reporter les matchs aller des quarts de finale, qui devaient avoir lieu à partir du 30 mars, "compte tenu des appels en cours et d'un éventuel recours supplémentaire", le Paris Volley pouvant ensuite demander à la justice de trancher.