LIGUE A - La Ligue nationale de volley a annoncé jeudi que la reprise de la prochaine saison de Ligue A masculine aura lieu le 3 octobre. De son côté, le championnat féminin reprendra le 26 septembre.

La saison 2020-21 de la Ligue A masculine (LAM) débutera le 3 octobre, alors que la Ligue A féminine (LAF) commencera une semaine plus tôt le 26 septembre, a annoncé la Ligue nationale (LNV) jeudi, dans un communiqué. Les deux ligues ont été définitivement arrêtées mi-mars en raison de la pandémie de Covid-19, sans attribuer de titre de champion pour la saison 2019-2020. La saison régulière 2020-21 de LAM s'étirera du 3 octobre au 27 mars et les play-offs sont prévus au mois d'avril entre les huit premiers.

Pour la LAF, les clubs ont majoritairement opté pour une formule sans play-offs, le titre de champion de France sera décerné à l'équipe en tête du classement à l'issue des 30 journées. La LNV a placé les Final 4 des Coupes de France masculine et féminine de la saison 2019-20 avant le début de la nouvelle saison de championnat. Le Final 4 dames se déroulera ainsi les 19 et 20 septembre à Cannes, avec Mulhouse, Pays d'Aix, Le Cannet et Cannes, alors que le Final 4 messieurs se disputera les 26 et 27 septembre à Toulouse, avec Paris, Tours, Toulouse et Poitiers.

