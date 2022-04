Les volleyeurs de Montpellier se sont qualifiés pour la finale du championnat de France en remportant le match 2 des demi-finales de la Ligue A masculine au tie-break contre Chaumont, deuxième de la saison régulière. Emmené par le champion olympique Nicolas Le Goff et la jeune pépite du volley tricolore Théo Faure (20 points, meilleur marqueur), Montpellier a renversé son adversaire, également vainqueur de la Coupe de France, pour remporter le match 2 de sa demi-finale au tie-break (18-16), après avoir été mené deux sets à zéro.

Les Héraultais avaient remporté le match aller dans la salle de Chaumont 3 sets à 1 il y a trois jours.

Septuple champion de France, Montpellier n'a plus remporté le titre national depuis 1975 et ne s'était plus hissé en finale du championnat depuis 30 ans (1992, défaite contre Fréjus). Pour un huitième titre de champion de France, Montpellier affrontera Tours, premier de la saison régulière, ou Narbonne (4e). Les Tourangeaux se sont inclinés sans remporter la moindre manche dans l'Arena de Narbonne. Premier de la saison régulière, le TVB avec un autre champion olympique, Kevin Tillie, devra gagner le match 3 samedi soir (20h00) pour rejoindre Montpellier en finale.

Résultats

Narbonne - Tours 3 - 0 (25-21, 25-23, 25-17)

Les deux équipes sont à égalité 1-1

Montpellier - Chaumont 3 - 2 (20-25, 20-25, 25-22, 25-23, 18-16)

Montpellier remporte la série 2-0 et se qualifie pour la finale

