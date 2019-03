Kazan, tenant du titre et qui restait sur une série impressionnante de 30 matches gagnés, a été battu 3 sets à 2 (23-25, 23-25, 25-23, 29-27, 15-17) par Gdansk. Mais les Russes, dans leur salle, n'ont laissé aucune chance aux Polonais au set en or, gagné 15-12. Ils sont qualifiés pour les demi-finales de la Ligue des champions. Les trois autres quarts de finale retour auront lieu mercredi et jeudi.

Quarts de finale :

Kazan (RUS) - Gdansk (POL) : 3-2 / 2-3

Kazan qualifié au set en or

Mercredi :

(17h30)

Zenit St-Pétersbourg (RUS) - Belchatow (POL) 1-3

(20h30)

Pérouse (ITA) - Chaumont (FRA) 3-2

Jeudi (20h30) :

Civitanova (ITA) - Dynamo Moscou (RUS) 3-2