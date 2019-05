Ligue des Nations 2019 (F) : la Turquie vire en tête à l’issue de la 1re semaine

Médaillée d’argent l’année dernière, la Turquie était attendue au tournant. Force est de constater qu’elle a répondu présente. Non seulement elle a remporté leurs 3 premières confrontations, mais n’a lâché qu’un seul set.

Les joueuses de Guidetti Giovanni ont commencé par une large victoire 0-3 face à la Corée du Sud (15-25, 46-28, 19-25). Elles ont ensuite enchaîné face aux Pays-Bas dans un match assez piégeux où elles ont lâché le 3e set (victoire 1-3 : 22-25, 14-25, 25-25, 15-25). Enfin, elles sont facilement venues à bout de la Serbie en l’emportant 0-3 ().

En deuxième position du classement, on retrouve les États-Unis avec le même total de points. Les Américaines ont successivement battu la Belgique (0-3), le Japon (1-3) et la Bulgarie (3-0).

Si les choses en restaient là, le troisième qualifié pour les phases finales serait l’Italie. Les Transalpines ont aussi signé un sans-faute avec 3 succès de suite : face à la Pologne (2-3), la Thaïlande (0-3) et l’Allemagne (3-0).

En queue de classement, on retrouve la Bulgarie, l’Allemagne et la Corée du Sud. Les Bulgares, étant donné leur statut de challenger, n’ont pas le droit à l’erreur : si elles terminaient dernières, elles seraient exclues de la prochaine édition.

La deuxième semaine de compétition se déroulera entre le 28 et le 30 mai. La Turquie sera opposée à la Russie, le Japon et l’Allemagne. L’Italie et les États-Unis seront dans le même pool en compagnie de la République dominicaine et la Serbie.

Pour rappel, la Ligue des Nations se compose de 2 phases. Un championnat à 16 équipes en guise de tour préliminaire, puis une phase finale avec 6 équipes. Les 5 meilleures nations du premier tour rejoindront la Chine, qui est qualifiée d’office, car elle organise la phase finale.

L’année dernière, la compétition a été remportée par les États-Unis, devant la Turquie et la Chine.