La France tient le rythme. Les Tricolores ont enchaîné un troisième succès en trois matches de Ligue des Nations avec un succès par trois sets à un face à l'Australie dimanche à Rimini (28-26, 20-25, 25-14, 25-23). Et ils ont enregistré un retour de marque, celui d'Earvin Ngapeth. Les Bleus avaient battu la Bulgarie (3-0) et l'Allemagne (3-2) les deux jours précédents sans leur star. Le futur attaquant de Modène a fait des débuts tranquilles, jouant seulement les deux premiers sets (6 points). Kevin Tillie a fait un excellent match (16 points).

Cette Ligue des nations (ex-Ligue mondiale) lance un été très chargé pour les Français, qui disputeront les Jeux olympiques à Tokyo puis l'Euro début septembre. Elle se déroule dans une bulle sanitaire à Rimini, ville balnéaire de l'Adriatique, où chaque équipe affronte une fois les quinze autres lors de la première phase par série de trois matches. Les quatre premiers disputeront les demi-finales et la finale les 26 et 27 juin. Lors de la prochaine série, la France rencontrera le Brésil, la Serbie et le Japon jeudi, vendredi et samedi prochains.

