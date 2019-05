Pour la deuxième année consécutive, la compétition sera organisée autour de 2 tournois distincts : la Golden League et la Silver League.

La Golden League regroupe 12 équipes européennes, répartie en 3 groupes de 4. Les équipes s’affrontent en match aller-retour. Dans chaque poule, le vainqueur accédera à la phase finale, en compagnie de la nation hôte du Final Four (l’Estonie).

Les 2 meilleures équipes de la Golden League gagneront leur ticket pour la Challenger Cup FIVB 2019, à l’issue de laquelle le vainqueur se qualifiera pour la Ligue des Nations de l’année prochaine. En 2018, le titre masculin était revenu à l’Estonie. Du côté des femmes, c’était la Bulgarie qui s’était imposée.

En Silver League, il n’y a que 8 équipes engagées, réparties en 2 poules de 4. Comme pour la Golden League, les confrontations ont lieu en match aller-retour. Le premier de chaque groupe accédera au Final Four avec le pays organisateur de la phase finale (la Croatie) et le meilleur 2e des 2 poules.

L’équipe qui remportera le Final Four de la Silver League accédera l’an prochain à la Golden League. L’année dernière, la compétition féminine a été remportée par la Suède. Chez les hommes, c’était la Croatie qui avait remporté le titre.

La compétition commencera les 25 et 26 mai prochain. Les phases de poules se diviseront en 6 journées et s’étaleront jusqu’au 15 juin. Le Final Four aura lieu les 21-22 juin pour les hommes et 22-23 juin pour les femmes.

Voici la composition des groupes de Golden League et Silver League :

Golden League (hommes)

Groupe A : Belgique, Lettonie, Slovaquie, Turquie

Groupe B : Croatie, Estonie, Espagne, Pays-Bas

Groupe C : Biélorussie, République tchèque, Finlande, Ukraine

Silver League (hommes)

Groupe A : Autriche, Bosnie-Herzégovine, Grèce, Hongrie

Groupe B: Azerbaïdjan, Danemark, Géorgie, Roumanie

Golden League (femmes)

Groupe A : République tchèque, Slovaquie Suède, Ukraine

Groupe B : Autriche, Croatie, France, Hongrie

Groupe C : Azerbaïdjan, Biélorussie, Finlande, Espagne

Silver League (femmes)

Groupe A : Chypre, Géorgie, Israël, Roumanie

Groupe B : Estonie, Grèce, Portugal, Slovénie