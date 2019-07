Mondiaux de volley U21 : la Chine et l’Italie en position de force à l’issue du 1er tour

Les hommes de Liu Hao ont enchaîné 3 succès en ne lâchant qu’un seul set. Ils ont battu le Maroc (0-3), Puerto Rico (3-0) et Bahrain (3-1) dans la poule A.

Seule l’Italie a fait mieux, avec 3 victoires et aucun set perdu. Les Transalpins ont infligé un 3-0 à la Pologne, au Brésil et au Canada dans le groupe D. Excusez du peu.

Dans le groupe B, l’Argentine et la Corée du Sud ont viré en tête alors que dans la poule C, la Russie et l’Iran sont sortis vainqueurs.

Lors du deuxième tour, on retrouvera la Chine, la Russie, la Corée du Sud et le Brésil dans le groupe E. La poule F sera composée de l’Argentine, l’Italie, Bahrain et l’Iran.

Puerto Rico, la République tchèque, l’Égypte et le Canada sont reversés dans la poule G. Cuba, la Pologne, le Maroc et la Tunisie se disputeront les dernières places dans le groupe H.

Pour rappel, les deux premiers de chaque groupe à l’issue de la première phase, accéderont aux poules E et F. Les autres équipes seront reversées dans les groupes G et H. Lors de cette deuxième phase, les deux équipes sortant en tête des poules E et F batailleront pour le titre. Les autres nations joueront des matchs de classement pour déterminer le classement général.

Le deuxième tour aura lieu du 22 au 24 juillet. Il faudra tout particulièrement suivre le duel entre la Chine et la Russie. À moins d’une surprise, l’équipe qui sortira vainqueur de ce match aura de grandes chances de devenir championne du monde.

Les Polonais, tenants du titre, ont fini 3e du groupe D. Ils ne remporteront donc pas le 4e titre U21 de leur histoire. Depuis 2011, les Russes ont remporté 3 titres. Cette année encore, ils font naturellement partie des favoris, et ce malgré 3 sets lâchés en phase de poules. Arriveront-ils à prendre le meilleur sur la Chine ? Réponse dans quelques jours.