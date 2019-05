Nation League 2019 (F) : embouteillage en tête à l’issue de la 2e semaine

Les Turques ont bien mal commencé la deuxième semaine. Elles se sont sèchement inclinées à Ankara face au Japon 0-3. Heureusement pour elles, elles ont ensuite battu l’Allemagne et la Russie sur le même score.

Les Américaines ont aussi lâché des points. Après un succès 3-1 face à la Serbie et 3-2 contre l’Italie, elles ont perdu un match au couteau face à la République Dominicaine (2-3). Elles n’ont donc pas su profiter du faux pas de la Turquie pour prendre la tête du classement.

Les Italiennes, elles, ont battu la République Dominicaine (3-1) et la Serbie (3-1). Entre temps, elles ont subi la loi des États-Unis.

La Pologne, un autre concurrent à prendre au sérieux, a bouclé sa deuxième semaine avec deux victoires : 3-2 contre le Brésil et 1-3 face aux Pays-Bas. L’équipe est portée par 2 joueuses en grande forme : Malwina Smarzek, la meilleure marqueuse de la Ligue, et Agnieszka Kakolewska qui est en tête du classement des bloqueuses.

La Bulgarie, promue à la place de l’Argentine en Ligue des Nations, est en grand danger. Elle affiche un bilan de 6 défaites en autant de matchs. Si rien ne bouge, elle sera reléguée et ne participera pas à la compétition l’année prochaine.

Quant à la Chine, qualifiée d’office pour la phase finale grâce à son statut de nation hôte, elle pointe à une honorable 6e place, avec 4 victoires et 2 défaites en 6 rencontres.

En tête du classement, on retrouve la Turquie, les États-Unis, l’Italie et la Pologne avec 15 points. Juste derrière, le Brésil occupe la 5e place avec 12 points, suivi de la Chine et du Japon qui ont le même total. La Serbie, 8e avec 9 points, semble d’ores et déjà décrochée.

La 3e semaine de compétition aura lieu entre le 4 et le 6 juin. Les phases de poules se termineront les 20 juin à l’issue de la 6e semaine. Tout est donc encore possible en tête du classement.