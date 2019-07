Nation League de volley 2019 : les USA conservent leur titre aux dépens du Brésil

Le tour préliminaire a été dominé par les Américaines et les Chinoises, qui ont fini en tête du classement général avec 12 victoires et 2 défaites.

Lors de la phase finale, les coéquipières de Zhu Thing ont pris la 2e place de la poule A, derrière la Turquie. Elles ont chuté d’entrée de jeu face aux Turques (1-3), avant de se reprendre face à l’Italie (3-1).

Dans la poule B, les États-Unis ont facilement accroché la première place, après une victoire sur la Pologne (3-1) et le Brésil (3-1), qui a obtenu le deuxième ticket qualificatif pour le Final Four.

La première demi-finale a opposé le Brésil à la Turquie. À la surprise générale, les Turques ont été dominées dans les grandes lignes et sont sont inclinées 3-0 (23-25, 15 -25, 10-25). Dans l’autre confrontation, les États-Unis l’ont emporté 3-1 sur la Chine : 25-11, 15-25, 25-17, 25-20.

Les Chinoises se sont rattrapées en battant la Turquie dans le match pour la médaille de bronze. Elles ont gagné les deux premiers sets (23-25 et 15-25), avant de lâcher le 3e (25-20) et de sécuriser le 4e (21-25). Comme l’année dernière, La Chine termine à la 3e place.

En finale, le combat pour le titre a été très intense entre les États-Unis et le Brésil. Les Sud-Américaines ont survolé le début de match. Elles ont totalement étouffé leur adversaire et se sont adjugé les 2 premiers sets : 25-20, 25-22. Mais les joueuses de Kiraly Karch ont répliqué en gagnant les 2 suivants : 15-25, 21-25. Le 5e set s’est joué au couteau et ce sont les Américaines qui l’ont remporté 15-12.

L’année prochaine, la compétition se déroulera une fois de plus en Chine, à Nanjing. La sélection entraînée par Lang Ping tentera de gagner enfin le titre, après avoir empoché 2 médailles de bronze.

Voici le classement final de la Ligue des Nations 2019 :

1 : États unis

2 : Brésil

3 : Chine

4 : Turquie

5 : Italie

5 : Pologne

7 : Belgique

8 : République dominicaine

9 : Japon

10 : Allemagne

11 : Pays-Bas

12 : Thaïlande

13 : Serbie

14 : Russie

15 : Corée du Sud

16 : Bulgarie