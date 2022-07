L'équipe de France de volley, championne olympique en titre et déjà qualifiée pour le Final 8 de la Ligue des nations (VNL), a bouclé le tour préliminaire de la compétition par une nette victoire contre l'Australie (3-0) à Osaka. Les hommes d'Andrea Giani, qualifiés depuis trois jours pour les quarts de finale, ont donc idéalement terminé la troisième étape au Japon de cette VNL. Ils s'envoleront ensuite pour Bologne, en Italie, où se déroulera la suite de la compétition du 20 au 24 juillet.

Avec cette victoire sans souci contre les Australiens (25-16, 25-12, 28-26), derniers au classement, les Bleus en sont à neuf victoires pour trois défaites. Ils s'étaient inclinés deux fois en trois jours à Osaka, contre les Etats-Unis (3-2) puis l'Argentine (3-1) samedi. Auparavant, la Pologne les avait battus (3-1) le 12 juin dernier à Ottawa (Canada).

Les Bleus ne connaissent pas encore leur adversaire en quart

Désormais, les champions olympiques à Tokyo vont se pencher sur la préparation de leur quart de finale, le nom de leur adversaire n'étant pas encore connu. L'équipe de France a toujours atteint la phase finale de la compétition, depuis la nouvelle formule lancée en 2018.

Les Bleus avaient auparavant remporté deux fois la Ligue mondiale, ancêtre de la VNL, en 2015 et 2017. Cette édition 2022 de la VNL sert de préparation grandeur nature au Mondial, programmé fin août et début septembre en Slovénie et en Pologne.

