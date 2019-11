Novi Sad et Lisbonne accèdent aux phases de poules de la CEV Champions League masculine 2020

Le premier tour de qualification mettait aux prises 4 équipes : le Mladost Zagreb, le Benfica Lisbonne, le Mladost Brcko et l’IBB Polonia London. Zagreb et Lisbonne se sont facilement qualifiés avec 2 victoires en deux matchs et surtout aucun set perdu.

Au deuxième tour, les deux équipes qualifiées ont été rejointes par le Shakhtior Soligorsk, le Vojvodina Novi Sad, le CS Municipal Arcada Galati, le SK Zadruga, l’OK Budva et le Ford Store Levoranta Sastamala.

Zagreb a battu Zadruga au match aller (3-1), mais s’est incliné sur le même score au retour. L’équipe croate a tout de même obtenu son billet pour le 3e tour. Soligorsk a fait un sans-faute : victoire 3-0 sur Sastamala à l’aller et au retour.

Lisbonne a aussi accroché son ticket pour le dernier tour grâce à un succès 3-0 à domicile sur Budva et 3-1 au Monténégro.

Novi Sad a été la 4e équipe à se qualifier. Les Serbes, battus 3-0 par Galati au match aller, ont été l’emporter 3-1 au retour. Ils ont ensuite gagné le Golden Set 15-11.

Lors du 3e tour de qualification, Lisbonne a dominé Zagreb (3-0 à l’aller et 1-3 au retour) et Novi Sad a platement battu Soligorsk : 3-0 en Serbie et 3-0 en Biélorussie.

Avec la qualification de Novi Sad et du Benfica Lisbonne, les 20 équipes qualifiées en phase de poules sont désormais connues :

• Italie : Cucine Lube Civitanova, Sir Colusi Sicoma Perugia, Itas Diatec Trentino

• Russie : Kuzbass Kemorovo, Zenit Kazan, Fakel Novy Urengoy

• Pologne : ZAKSA Kedzierzyn-Kozle, VERVA Warszawa ORLEN Paliwa, Jastrzebski Wegiel

• Turquie : Fenerbahce SK Istanbul, Halkbank Ankara

• Allemagne : Berlin Recycling Volleys, VfB Friedrichshafen

• Belgique : Greenyard Maaseik, Knack Roseselare

• France : Tours VB

• République tchèque : Jihostroj Ceske Budejovice

• Serbie : Vojvodina NS Seme Novi Sad

• Portugal : SL Benfica Lisbonne

Les phases de poules de la Ligue des champions CEV masculine s’étaleront entre le 3 décembre et le 19 février 2020. L’année dernière, ce sont les Italiens de Civitanova qui s’étaient imposés aux dépens des Russes du Zenit Kazan.