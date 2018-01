Racisme: l'appel de Tours jugé "irrecevable" (club)

"La Fédération internationale de volley-ball refuse d'instruire le dossier du TVB au motif que les décisions d'arbitrage ne peuvent être remises en cause en appel", a affirmé le club de Tours dans un communiqué via son compte Twitter. Le TVB prévient qu'il continuera "à user de tous les recours juridiques disponibles pour obtenir gain de cause et réparation du préjudice tant humain que financier subi". Wounembaina, âgé de 33 ans, avait été pris à partie par des supporters d'Olympiakos Le Pirée le 6 décembre lors d'une rencontre de Coupe Challenge, le troisième niveau européen (défaite 3-0).

Il avait d'abord alerté l'arbitre, mais devant l'absence de réaction de l'officiel, le Bulgare Milan Todorov, il avait quitté le terrain sans autorisation, ce qui lui avait valu d'être exclu de la rencontre. Tours avait été débouté en première instance car le règlement de la Fédération européenne (CEV) n'évoque pas explicitement les cas de racisme, mais aussi parce que la réclamation n'avait pas été déposée par le capitaine de l'équipe.