Suivez la Ligue des Champions de volleyball en direct sur Eurosport 2 et Eurosport Player

La Ligue des Champions de volleyball se poursuit sur les antennes d'Eurosport avec deux nouvelles rencontres à suivre chez les dames.

Victorieuses 3 sets à 1 à Blaj (Roumanie) la semaine passée, les Nantaises ouvriront le bal ce mardi avec un déplacement à Budapest, à suivre en direct dès 19h00 sur Eurosport Player.

Et mercredi, les Cannoises s'envoleront en Russie pour affronter Ekaterinbourg après un succès 3 sets à 1 obtenu face au Maritza Plovdiv (Bulgarie) lors de la première journée. Cette rencontre sera à suivre en direct et en exclusivité sur Eurosport 2 et Eurosport Player à partir de 15h00.

Retrouvez le programme TV complet de cette 2ème journée, à suivre en direct sur Eurosport 2 et Eurosport Player:

Mardi 26 novembre - 2ème journée

19h00 - Vasas Obuda Budapest (Hun) / Nantes VB (Fra) en direct sur Eurosport Player.

Mercredi 27 novembre - 2ème journée

15h00 - Uralochka-NTMK Ekaterinbourg (Rus) / RC Cannes (Fra) en direct sur Eurosport 2.

Pour suivre ces programmes, abonnez-vous à Eurosport Player. Les chaînes Eurosport 1 et Eurosport 2 sont disponibles en exclusivité avec CANAL, hors opérateurs locaux.