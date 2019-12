Suivez la Ligue des Champions de volleyball en direct sur Eurosport 2 et Eurosport Player

Après deux victoires obtenues lors de leurs deux premières rencontres, Nantes et Cannes sont plus que jamais en course pour une qualification en quarts de finale chez les dames.



Ce mardi, les Nantaises accueilleront les Italiennes de Conegliano, finalistes de la compétition l'an passé et également victorieuses de leurs deux premières rencontres dans cette phase de poules. Rendez-vous dès 19h30 en direct sur Eurosport 2 et Eurosport Player pour suivre le choc de ce groupe D.



De son côté, Cannes recevra le Dinamo Moscou, leader du groupe E avec également deux victoires au compteur. Cette rencontre sera à suivre ce mardi à partir de 20h00 en direct sur Eurosport Player.



Chez les messieurs, Tours se déplacera jeudi sur le terrain du Benfica Lisbonne. Avec déjà deux défaites et une dernière place au classement, les Tourangeaux devront s'employer s'ils veulent conserver leurs chances pour la suite de la compétition. Ce match sera à suivre jeudi à partir de 21h00 en direct sur Eurosport 2 et Eurosport Player.



Enfin, vous pourrez également suivre la rencontre Halkbank Ankara / Zenit Kazan mercredi à partir de 15h30 en direct sur Eurosport Player.

Retrouvez le programme TV complet de cette 3ème journée, à suivre en direct sur Eurosport 2 et Eurosport Player:

Mardi 17 décembre - 3ème journée

19h30 - Nantes VB (Fra) / Conegliano (Ita) en direct sur Eurosport 2.

en direct sur Eurosport 2. 20h00 - RC Cannes (Fra) / Dinamo Moscou (Rus) en direct sur Eurosport Player.

Mercredi 18 décembre - 3ème journée

15h30 - Halkbank Ankara (Tur) / Zenit Kazan (Rus) en direct sur Eurosport Player.

Jeudi 19 décembre - 3ème journée

21h00 - Benfica Lisbonne (Por) / Tours VB (Fra) en direct sur Eurosport 2.

