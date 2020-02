Suivez la Ligue des Champions de volleyball en direct sur Eurosport 2 et Eurosport Player

L'avant-dernière rencontre de la phase de poules se profile pour Cannes et Nantes, toujours en bonne position pour une qualification en quarts de finale.

Deuxièmes derrière les Italiennes de Conegliano avec 9 unités, les Nantaises devront faire le plein de points ce soir face à Blaj avant d'affronter le leader du groupe lors de la dernière journée.

Rendez-vous aujourd'hui dès 16h00 en direct sur Eurosport Player pour suivre la rencontre.

De son côté, Cannes se déplacera à Plovdiv en Bulgarie. Premières de leur poule avec 9pts, les Cannoises ne devront pas manquer cette rencontre face aux dernières du groupe avant une ultime journée qui s'annonce également déterminante contre le Dinamo Moscou.

Cette rencontre sera à suivre cet après-midi en direct à partir de 17h30 sur Eurosport 2.

Retrouvez le programme TV complet de cette 5ème journée, à suivre en direct sur Eurosport 2 et Eurosport Player:

Mercredi 05 février - 5ème journée

16h00 - C.S.M. Volei Alba Blaj (Rom) / Nantes VB (Fra) en direct sur Eurosport Player.

/ en direct sur Eurosport Player. 17h30 - Maritza Plovdiv (Blg) / RC Cannes (Fra) en direct sur Eurosport 2.

Pour suivre ces programmes, abonnez-vous à Eurosport Player. Les chaînes Eurosport 1 et Eurosport 2 sont disponibles avec CANAL (chaînes 121 et 122) et FREE (chaînes 34 et 35), hors opérateurs locaux.