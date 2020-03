Selon des informations issues de sources concordantes, qui confirment les révélations de l'Equipe et Ouest-France, Laurent Tillie quittera son poste de sélectionneur de l'équipe de France de volley qu'il occupe depuis l'été 2012. Sous contrat jusqu'au 31 août 2020, le technicien français ne prolongera pas au-delà, ont indiqué ces sources. L'ancien international français (plus de 400 sélections) devrait ensuite rejoindre le club japonais des Panasonic Panthers d'Osaka après les Jeux olympiques. Il y succèderait à Mauricio Paes, en poste à Osaka depuis 2016.

Tillie bouclera un mandat de huit ans à la tête de l'équipe de France cet été avec les JO 2020 de Tokyo (24 juillet-9 août). Les Bleus ont arraché la qualification pour le Japon dans un tournoi d'une très haute intensité début janvier à Berlin. Pour ce deuxième billet consécutif après Rio 2016 (9e place), la génération dorée du volley français (Earvin Ngapeth, Jenia Grebennikov, Benjamin Toniutti, ...) tentera de monter sur un premier podium olympique, alors que la France ne s'est jamais hissée en demies des JO en quatre participations (Séoul 1988, Barcelone 1992, Athènes 2004 et Rio 2016).

Laurent Tillie est resté en poste huit ans avec les Bleus.Getty Images

Sous les ordres de Laurent Tillie, les Bleus ont écrit les plus belles pages du volley français, avec une année 2015 couronnée d'une Ligue mondiale à l'été et d'un titre de champion d'Europe à l'automne. Il faudra donc lui trouver un successeur après Tokyo 2020, alors qu'approchera la perspective des JO 2024 à Paris, avec la garantie d'une place au tournoi olympique en tant que pays hôte, sans passer par l'interminable et épuisant labyrinthe des tournois de qualification.