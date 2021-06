De 17 à 12, Laurent Tillie a dû trancher. Alors que l'équipe de France est pleine Ligue des nations, Tokyo s'approche à l'horizon. Le sélectionneur des Bleus a dévoilé ce vendredi la liste des 12 joueurs retenus pour le tournoi olympique, qui débute le 24 juillet par un match contre les Etats-Unis. Du groupe élargi pour la compétition en cours, Tillie a dû resserrer les rangs et laisser cinq joueurs sur le carreau. Les cadres sont, eux, bien présents comme Earvin Ngapeth, Benjamin Toniutti, Nicolas Le Goff ou Jénia Grebennikov.

Six des douze joueurs sélectionnés étaient déjà présents lors des derniers JO, à Rio, durant lequel la France avait terminé à une décevante 9e place alors qu'ils sortaient d'un doublé Ligue Mondiale / Championnat d'Europe. La nouvelle génération arrivée depuis (Barthélémy Chinenyeze, Daryl Bultor…) aura pour mission d'apporter ce nouveau souffle, déjà aperçu lors du dernier Euro (4e après une défaite cruelle en demi-finale à Bercy contre la Serbie), ou lors du TQO de janvier 2020, remporté haut la main.

"C’est toujours compliqué de trancher, car, comme je l’ai dit hier soir aux joueurs, il y a de l’implication, du temps passé ensemble, des joies, des frustrations, des émotions, on sait que tout le monde donne le maximum, donc c’est difficile de faire des choix qui peuvent sembler injustes et incompris, mais que tu dois faire en toute honnêteté et pour le bien du groupe" a expliqué Laurent Tillie. Cette dynamique "de groupe" l'a poussé à se priver de plusieurs jeunes joueurs (Mousse Gueye, Benjamin Diez, Théo Faure, Léo Meyer), venus acquérir de l'expérience durant la Ligue des nations pour incarner le possible futur des Bleus.

Seule grosse incertitude, la dernière place parmi les réceptionneurs/attaquants est revenue à Yacine Louati, préféré à Thibault Rossard, qui faidait partie du groupe France à Rio. Julien Lyneel, autre habitué du groupe tricolore a, lui, dû renoncer il y a quelques jours sur blessure.

Le groupe France partira le 4 juillet pour Okinawa, pour leur fin de préparation et un match amical contre l’Iran.

L'effectif

1 - Barthélémy Chinenyeze - Central

2 - Jénia Grebennikov - Libero

4 - Jean Patry - Pointu

6 - Benjamin Toniutti - Passeur

7 - Kevin Tillie - Récep/Attaquant

9 - Earvin Ngapeth - Récep/Attaquant

11 - Antoine Brizard - Passeur

12 - Stephen Boyer - Pointu

14 - Nicolas Le Goff - Central

16 - Daryl Bultor - Central

17 - Trévor Clevenot - Récep/Attaquant

19 - Yacine Louati - Récep/Attaquant

