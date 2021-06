Julien Lyneel n'a pas réussi à remporter sa course contre la montre. Le vollyeur tricolore, trop juste après avoir multiplié les blessures cette saison, a dû se résoudre à ne pas participer aux Jeux Olympiques de Tokyo. Lyneel (31 ans), avait été opéré d'une luxation à l'épaule droite en décembre et avait connu une saison blanche. Il avait été retenu dans le groupe de 18 joueurs pour disputer la Ligue des nations à Rimini en Italie, compétition qui sert de préparation aux Jeux de Tokyo pour les joueurs de Laurent Tillie.

"Malheureusement, le gaucher tricolore ne sera pas de l'aventure et a jugé à l'issue d'un entretien avec le staff dirigé par Laurent Tillie, les délais trop courts pour lui permettre d'être compétitif à 100% dans un peu plus d'un mois à Tokyo", a indiqué la Fédération française. Le joueur, qui évoluera la saison prochaine à Montpellier, quitte le groupe français engagé en Ligue des nations et renonce aux Jeux olympiques. "Je tiens à remercier le staff et les joueurs de leur confiance et de leur soutien durant toute cette période. Pouvoir rejouer en équipe de France et partager ces moments avec mes potes m'a fait un bien fou", a expliqué Lyneel, cité dans le communiqué de la FFVolley.

