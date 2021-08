Les volleyeurs russes, sous drapeau neutre, se sont qualifiés pour la finale des Jeux olympiques en éliminant en demi-finales les Brésiliens, tenants du titre, 3 sets à 1 (18-25, 25-21, 26-24, 25-23), jeudi à Tokyo.

En finale samedi, ils joueront pour la médaille d'or contre l'Argentine ou la France, qui s'affrontent en soirée à Tokyo (21h00, 14h00 françaises) dans la seconde demi-finale.

Tokyo 2020 Tokyo 2020 - Brazil vs ROC - Volleyball – Temps forts des JO IL Y A 15 HEURES

Première depuis 2004 pour le Brésil

Présente en demi-finales des Jeux sans arrêt depuis les Jeux d'Atlanta en 1996, la Russie tentera de décrocher un deuxième titre olympique après le sacre de Londres en 2012 (l'URSS a remporté les tournois olympiques en 1964, 1968 et 1980).

Les Brésiliens devront se contenter du match pour la médaille de bronze, eux qui n'avaient plus raté la grande finale olympique depuis les Jeux d'Athènes en 2004 (or en 2004 et 2016, argent en 2008 et 2012).

Tokyo 2020 Après la demie pour l'histoire, les "mutants" Bleus veulent la finale pour la légende IL Y A 20 HEURES