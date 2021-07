Tokyo 2020

La réaction attendue a bien eu lieu. Après l’énorme gifle infligée par les USA lors du premier match du tournoi olympique (3 sets à 0), les Bleus ont parfaitement rectifié le tir face à la Tunisie (25-21, 25-11, 25-21). Une victoire nette et sans bavure qui replace les Tricolores dans la course aux quatre premières places de ce groupe B très relevé, synonymes de qualification pour les quarts de finale. Pour y parvenir, il faudra remporter un match capital face à l’Argentine ce mercredi (à partir de 7h20).

Après la déception inaugurale de samedi, le sélectionneur Laurent Tillie a procédé à deux choix forts en lançant Trevor Clevenot et Antoine Brizard au détriment de Kevin Tillie et du capitaine Antoine Tonuitti. Deux décisions qui se sont avérées judicieuses au vu du rendement des deux hommes lors de cette partie. En particulier celle de Brizard qui a eu un jeu varié et inspiré à la passe. Il a régulièrement mis ses coéquipiers Ngapeth, Chinenyeze ou Patry en bonne position de conclure.

Un deuxième set étincelant

Grâce à cela, les Bleus ont pu prendre confiance en remportant un premier set longtemps accroché et qui a lancé l’équipe sur la voie de la rédemption. Au point que la deuxième manche a été un véritable récital. Avec une défense très solide et une attaque efficace. L’écart s’est vite creusé, ne laissant plus la place au doute. Les Tunisiens ont ensuite eu une réaction d’orgueil qui les a fait faire la course en tête dans la première partie du troisième acte. Mais les Tricolores ont su réagir pour conclure la partie en à peine 1 heure et 22 minutes.

Face à l’adversaire présumé le plus abordable du groupe, la France s’est relancée. Cette victoire va permettre d’oublier le spectre des JO 2016 où l’équipe n’avait jamais pu se remettre de sa sévère défaite initiale face à l’Italie. Les Bleus sont désormais dans un tout autre état d’esprit et vont pouvoir aborder la rencontre décisive face à l’Argentine, dans deux jours, avec beaucoup plus de confiance et de détermination. Avant de se mesurer à la Russie, championne olympique 2012, vendredi à 14h45, puis au Brésil, champion olympique 2016, dimanche à 4h05. Un sacré programme.

