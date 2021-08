Volleyball

Tokyo 2020 - La fierté de Ngapeth : "On est des frères, ça fait plus de 10 ans qu'on se connaît"

JEUX OLYMPIQUES - Ils ont écrasé l'Argentine 3 sets à 0 et peuvent légitimement rêver de l'or. A Tokyo, les volleyeurs français ont remporté leur demi-finale et défieront la Russie samedi. Earvin Ngapeth espère y voir l'aboutissement d'un groupe des plus soudés.

