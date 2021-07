Difficile d'éviter un parallèle entre le tournoi olympique de Tokyo et les J.O de Rio, en 2016, pour l'équipe de France de volley. Il y a cinq ans, au Brésil, les Bleus n'avaient pas réussi à passer la phase de poule. Aujourd'hui, à Tokyo, la délégation tricolore est très mal embarquée. Elle vient de subir une deuxième défaite en deux matches. Battue en cinq sets par l'Argentine (23-25, 25-17, 25-20, 15-25, 15-13), l'équipe de France a un peu plus diminué ses chances de qualification pour les quarts de finale des Jeux Olympiques mercredi.

Et si les Français se mettaient trop de pression ?

Tokyo 2020 Une courte défaite et la tâche se complique pour les Bleus IL Y A 3 HEURES

Forcément, cette défaite fait mal dans le clan français. "Il y a beaucoup de frustration, on commence bien, mais après, on perd un peu le fil du match et on les laisse revenir" a assuré le sélectionneur des Bleus Laurent Tillie après la rencontre. Surtout, il n'a pas réussi à pointer du doigt les points d'amélioration pour les prochaines rencontres, face à la Russie et le Brésil : "On joue un peu en alternance, je ne sais pas pourquoi, parce qu'on a beaucoup bossé cet été pour avoir une certaine constance qu’on a du mal à trouver. On a un peu le frein à main, on sent la pression, on n’arrive pas à se libérer complètement."

La pression, Laurent Tillie n'est pas le seul à l'évoquer après cette défaite face à l'Argentine. "Ce n’est pas du tout un manque d’envie, c’est plus une pression qu’on se met qui nous crispe", a expliqué le central de l'équipe de France Nicolas Le Goff. "On joue de temps en temps avec le frein à main. On sait que ce sont des matchs cruciaux qu’il faut gagner, on n’a pas le droit à l’erreur, c’est plus compliqué quand c’est comme ça, il faut peut-être jouer plus libérés."

Maintenant, on n’est pas morts

Une chose est sûre : pour espérer se qualifier pour les quarts de finale du tournoi olympique, il faudra élever le niveau de jeu face à la Russie et le Brésil. Il faudra au moins remporter l'une de ces deux rencontres, en espérant des résultats favorables lors des autres matches. Laurent Tillie n'a pas cherché à cacher la complexité de la tâche : "Maintenant, on ne doit penser qu’à une chose, le prochain match, essayer de trouver des solutions, même si on sait que ça se complique un peu plus."

Ses hommes n'ont pas voulu être pessimistes malgré la défaite. "Il y a eu un peu de mieux aujourd’hui, mais l’Argentine est quand même un gros pays de volley, ça joue très bien" a assuré le réceptionneur/attaquant de l’équipe de France Trévor Clevenot. "On n’a pas le temps de douter, on joue dans deux jours, il faut bien se préparer pour le match des Russes." Nicolas Le Goff se montre encore plus offensif et veut montrer que la sélection n'a pas dit son dernier mot : "Maintenant, on n’est pas morts, mine de rien, on joue de mieux en mieux, donc on va tout faire pour aller chercher les deux prochains matchs." Vendredi, l'équipe de France affrontera la Russie. Et elle sera attendue au tournant.

Tokyo 2020 France - Argentine EN DIRECT IL Y A 5 HEURES