Tokyo 2020

Qu'elle revient de loin, cette équipe. Qu'on soit honnête, le collectif tricolore avait un pied dans l'avion pour Paris après trois rencontres, et il nous semblait déjà décroché pour la qualification. Mais ces Bleus "survivants" - comme les a qualifiés le sélectionneur Laurent Tillie - ont dit adieu à leurs démons de Rio, et ont fait changer leur destin, sans modifier leur état d'esprit. Avec l'ambition de poursuivre l'aventure japonaise jusqu'en finale, les Bleus doivent désormais vaincre l'Argentine en demi-finale, dans une revanche du match qui aura été le point de départ du renouveau express de ces Bleus-là.

Car depuis sa défaite très inquiétante contre l'équipe sud-américaine en poules (2-3), qui hypothéquait ses chances de passage dans le tournoi final, la France n'a plus eu le droit à l'erreur et a signé trois performances majuscules en trois matches couperet : une sérieuse et large victoire sur la Russie (3-1), une courte défaite synonyme de qualification contre le Brésil champion olympique en titre (2-3), et donc un succès à haute pression et à très haut niveau contre la Pologne mardi (3-2) . Une remise à l'endroit indispensable pour un groupe qui a récupéré son identité.

Ngapeth plus discret et collectif retrouvé

Alors comment expliquer cette renaissance, cette résurrection ? "On est des mutants", répond un Earvin Ngapeth malicieux. Car lui le sait sûrement, il est le symbole parfait de ce changement. Timoré contre les Etats-Unis en ouverture, timide et trop irrégulier contre l'Argentine, il s'est parfaitement repris. Leader peut-être sur-utilisé par moments sur les dernières années, le numéro 9 tricolore s'est mué en menace certes constante, mais aussi plus discrète derrière l'émergence en pleine lumière de Trévor Clévenot (27 ans) et Jean Patry (24 ans).

Ce léger effacement rend service à tout le groupe, puisque lui aussi est rendu bien plus efficace (35% de réussite offensive contre la Pologne, contre seulement 16% contre l'Argentine et 18 contre les USA). C'est aussi comme un signe que le collectif est réellement au-dessus des individualités dans cette équipe, et qu'à 30 ans, Earvin Ngapeth sait aussi se montrer mature, ce qui lui a parfois fait défaut dans sa carrière

Il le reconnaît lui-même, "tout le monde apporte". "On a un groupe magique et ça fait la différence", poursuit même le réceptionneur-attaquant. Cette équipe a gagné en régularité, et a su gérer les émotions qu'elle ne pouvait pas contenir à Rio, où elle était arrivée avec l'étiquette de favorite sans pouvoir sortir des poules. Là où les détails tournaient toujours à la faveur de leurs adversaires dans les grands rendez-vous de ces dernières années, le "momentum" semble avoir changé de camp. C'est un doigt, un bout de ligne, ou même un challenge heureux. Celui de Jean Patry contre la Pologne, qui vient accrocher un bout de ligne pour changer le 6-8 du 4e set en 7-7 en est le parfait exemple.

Face aux Argentins, de l'ambition mais pas de pression

Et maintenant ? Le plus important reste de ne pas se mettre plus de pression, car il n'y en a pas davantage à avoir. Face à des Argentins, surprises de ce tournoi olympique qui ont sorti les vice-champion olympiques italiens en quart de finale après avoir balayé les Etats-Unis 3-0 dans le match pour la qualification, il faudra de nouveau sortir une prestation XXL. "On va aller mourir sur le terrain mais on va aller chercher ce qu'on a envie de prendre. On va bien se reposer, se préparer, et 'à la guerre !'" a prévenu Ngapeth. Le langage martial semble à-propos, tant le combat intense est ce qui est promis aux Bleus.

Ils le savent mieux que personne, eux qui ont chuté face aux Argentins en poule. Dans un dernier carré où les quatre représentants du "groupe de la mort" (France, Argentine, Russie, Brésil) sont présents et candidats au titre, tout est ouvert et aucune ambition n'est superflue, comme l'a souligné Laurent Tillie. "C’est un rêve d’être en demi-finale mais pas un aboutissement, a rappelé le sélectionneur, en appuyant sur l'état d'esprit à garder. Il nous reste deux marches à gravir, sans se prendre la tête ni se prendre pour ce qu’on n’est pas". Les Bleus ont un objectif commun, et ce parcours unique peut continuer de s'écrire. Le quart était déjà historique, à eux de rendre le reste légendaire.

