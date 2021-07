S'abonner Déjà abonné ? Se connecter VOLLEYBALL France - Tunisie / SANS PUB 09:03-10:51 Direct

FRANCE - TUNISIE (25-21)

Les Bleus lors de France - Tunisie aux Jeux Olympiques de Tokyo 2020 Crédit: Getty Images

9h52. 1er set pour la France ! Après un ballon déposé plein centre, juste derrière le bloc tunisien par Ngapeth.

9h51. Le bloc tunisien devant Chinehyeze. Le Tricolore se rattrape le point d'après. Balle de set !

9h50. Clevenot claque un gros smash plein axe. Puis un service de Brizard juste à côté.

9h49. Moalla sert dans le filet !

9h48. Le bloc français qui fonctionne ! Mais Agrebi trouve la solution juste après.

9h48. Moalla fait le point. Puis Ben Slimene sert trop long.

9h47. Petit ballon par-dessus le bloc de Patry. C'est bien joué.

9h45. Un service trop long des Tunisiens. Puis un ace de Patry ! Temps mort de la Tunisie.

9h44. Ngapeth lui répond parfaitement.

9h43. Ben Tara claque un gros smash.

9h42. Une attaque un peu tirée par les cheveux mais les Français s'en sortent et marquent le point.

9h41. Un service de Nagga dans le filet. Ce qui permet à la France d'égaliser.

9h39. Un smash beaucoup trop long de Patry. Mais Ngapeth rectifie le tir juste après !

9h38. La réaction de Ngapeth pour passer devant. Mais la Tunisie recolle derrière. 12-12.

9h38. Service dans le filet de Clevenot. Puis un ace de la Tunisie pour égaliser.

9h37. La réponse de Patry au smash qui fait du bien.

9h36. Deux bons smashes de Moalla.

9h35. Encore un bloc réussi par les Français qui oblige les Tunisiens à prendre un temps mort.

9h34. Un bon contre tricolore signé Le Goff !

9h33. Block out tunisien sur un smash de Clevenot. Puis les Bleus marquent un nouveau point pour passer devant grâce à une bonne défense.

9h32. Service trop long de Chinenyeze.

9h31. Une bonne réaction de Patry au smash. Il fait deux points coup sur coup.

9h31. Quelques erreurs françaises qui coûtent cher. Déjà.

9h29. Encore un bon bloc tunisien qui fait le point. Dans la foulée, Ngapeth claque un bon smash.

9h28. Un bon contre en suivant pour les Tunisiens qui égalisent.

9h28. Deux points d'affilée pour les Tunisiens.

9h26. Le bloc tunisien en échec. 3-0.

9h26. Une belle défense tunisienne. Mais ça ne suffit pas pour égaliser. La France remporte le deuxième point.

9h25. C'est parti ! Avec la Tunisie au service. Et premier point pour la France grâce à Clevenot.

9h23. Le programme des Bleus pour la suite du tournoi olympique : Argentine - France mercredi à partir de 14h20, Russie - France vendredi à partir de 21h45 et Brésil - France dimanche à partir de 11h05.

9h20. Le Serbe Vladimir Simonovic et la Coréenne Joo-Hee Kang seront les arbitres de cette partie. Assistés par Heike Kraft (Allemagne) à la vidéo.

9h17. Les volleyeurs tunisiens : Kadhi, Ben Slimene, Ben Othmen Miladi, Karamosli, Agrebi, Nagga, Moalla, Ben Cheikh (cap), Mbareki, Ben Tara, Bouguerra, Hmissi.

9h14. Voici le groupe France pour ces JO : Chinenyeze, Patry, Toniutti (cap), Tillie, Ngapeth, Brizard, Boyer, Le Goff, Bultor, Clevenot, Louati, Grebennikov.

9h11. Les volleyeurs français ont conscience de l'enjeu capital de cette rencontre. Ils ne peuvent envisager rien d'autre qu'une victoire.

9h08. A noter qu'un peu plus tôt dans la journée, dans ce groupe B, la Russie a dominé les Etats-Unis (3-1) et se retrouve provisoirement seule en tête de la poule avec 2 victoires en 2 rencontres.

9h05. Il faut terminer à l'une des quatre premières place de ce groupe de six équipes pour aller en quart de finale. Un groupe très relevé qui comprend, en plus de la France, les 3 derniers champions olympiques (le Brésil, la Russie et les USA), ainsi que l'Argentine et la Tunisie.

9h03. Les Tricolores se doivent une revanche après être passés totalement au travers face aux USA lors de leur entrée en lice (défaite 3 sets à 0). Une victoire aujourd'hui est cruciale pour entretenir l'espoir du qualification pour les quarts de finale.

9h00. Ce deuxième match des Bleus dans ce groupe B des JO de Tokyo doit débuter à 9h25.

8h58. Bonjour et bienvenue sur notre site pour suivre EN DIRECT le match de volley opposant la France à la Tunisie.

