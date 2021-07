Tokyo 2020

VOLLEYBALL Etats-Unis - France / SANS PUB 15:25-16:32

Il va falloir patienter un petit peu plus. Pologne et Iran sont à deux sets partout. Une manche décisive va débuter.

Le coup d'envoi du match est retardé. En effet, le match précédent opposant la Pologne à l'Iran n'est pas encore terminé. Toutes les rencontres se disputent dans la même salle. Nous en sommes au quatrième set.

On rappelle que le sélectionneur de l'équipe de France Laurent Tillie dispute sa dernière compétition à la tête des Bleus. Une décision prise début 2020 pour s'occuper à plein temps des Panasonic Panthers d'Osaka.

Le groupe américain : Anderson, Sander, Ensing, Stahl, Shoji (cap), Defalco, Christensen, Holt, Jaeschke, Muagututia, Smith.

Voici le groupe France pour ces JO : Chinenyeze, Patry, Toniutti (cap), Killie, Ngapeth, Brizard, Boyer, Le Goff, Bultor, Clevenot, Louati, Grebennikov.

Lors de la dernière confrontation entre les 2 équipes, en juin dernier lors de la Ligue des Nations, l'équipe de France avait battu les USA (3-1). Mais le coach américain John Speraw avait fait tourner son effectif.

Pour se qualifier pour les quarts de finale, il faut terminer dans les 4 premiers du groupe. Une victoire aujourd'hui placerait l'équipe dans une bonne position pour poursuivre son parcours. Contrairement à 2016, où les Bleus s'étaient inclinés face à l'Italie (0-3) alors qu'ils faisaient partis des grands favoris de la compétition, et n'avaient pu sortir des poules.

Dans ce groupe, deux matches ont déjà eu lieu. Le Brésil à dominé la Tunisie (3 sets à 0) et la Russie a battu l'Argentine (3 à 1).

La France évolue dans le groupe B en compagnie des Etats-Unis, de la Tunisie, de l'Argentine de la Russie et du Brésil. Une poule extrêmement relevée qui regroupe les trois derniers champions olympiques (le Brésil en 2004 et 2016, la Russie en 2012 et les Etats-Unis en 2008).

Les Bleus défient, aujourd'hui à 14h45, les USA, déjà sacrés 3 fois champions olympiques dans leur histoire (1984, 1988, 2008).

Bonjour et bienvenue sur notre site pour suivre EN DIRECT l'entrée en lice de l'équipe de France masculine de volleyball.

