On connaît les deux premières équipes qualifiées pour les demi-finales du tournoi de qualification olympique de Berlin. Il s'agit de l'Allemagne et la Slovénie. Les Slovènes ont arraché leur qualification en battant au tie-break l'Allemagne, qui était déjà certaine de participer aux 1/2 finales avant de jouer, et avait laissé au repos son meilleur joueur György Grozer.

Les Serbes n'auront pas le droit à l'erreur

Ce tournoi, qui attribuera le dernier ticket européen pour les Jeux de Tokyo, oppose huit équipes réparties en deux poules. Les deux premiers de chaque poule jouent les demi-finales jeudi, avant la finale vendredi. La poule B livrera en revanche son verdict mercredi : Bulgarie, France et Serbie peuvent encore se qualifier, tandis que les Pays-Bas sont éliminés.

Les Serbes, champions d'Europe en titre, n'auront aucun droit à l'erreur mercredi contre la Bulgarie (14h30), qui a fait forte impression jusqu'ici. Une victoire 3-0 ou 3-1 est impérative pour eux s'ils ne veulent pas quitter le tournoi avant même les demi-finales. La France pour sa part est en ballotage favorable. Elle sera en demi-finale quoi qu'il arrive si elle bat mercredi les Pays-Bas (20h45), déjà éliminés. Les Bleus peuvent même être qualifiés avant de jouer si la Bulgarie bat la Serbie 3-0 ou 3-1.

Groupe A

Joués mardi

Belgique - Rep. tchèque 3-2 (21-25, 28-26, 25-20, 22-25, 19-17)

Allemagne - Slovénie 2 - 3 (34-32, 20-25, 25-19, 21-25, 12-15)

Déjà joués

Slovénie - Belgique 3-0 (25-23, 28-26, 25-20)

Rép. tchèque - Allemagne 0 - 3 (19-25, 22-25, 20-25)

Belgique - Allemagne 0-3 (18-25, 23-25, 24-26)

Classement J G P pts Sp Sc Sp/Sc Pp Pc Pp/Pc

1. Allemagne 3 2 1 7 8 3 2,66 263 242 1,086

2. Slovénie 2 2 0 5 6 2 3 194 181 1,072

3. Belgique 3 1 2 2 3 8 0,375 249 267 0,933

4. Rép. tchèque 2 0 2 1 2 6 0,333 174 190 0,916

Reste à jouer

Mercredi

(17h30) Slovénie - Rép. tchèque

Groupe B

Joué mardi

Bulgarie - Pays-Bas 3-0 (25-19, 25-16, 25-15)

Déjà joués

France - Serbie 3-0 (25-21, 25-21, 25-22)

Pays-Bas - Serbie 0 - 3 (18-25, 18-25, 17-25)

France - Bulgarie 2-3 (25-23, 17-25, 25-22, 19-25, 15-8)

Classement J G P Pts Sp Sc Sp/Sc Pp Pc Pp/Pc

1. Bulgarie 2 2 0 5 6 2 3 176 153 1,150

2. France 2 1 1 4 5 3 1,66 178 165 1,079

3. Serbie 2 1 1 3 3 3 1 139 128 1,086

4. Pays-Bas 2 0 2 0 0 6 0 103 150 0,687

Restent à jouer

Mercredi

(14h30) Serbie - Bulgarie

(20h45) France - Pays-Bas

NDLR : une victoire 3-0 ou 3-1 rapporte 3 points, une victoire 3-2 rapporte 2 points, défaite 3-2 rapporte 1 point, une défaite 3-0 ou 3-1 rapporte 0 point. Les deux premiers de chaque groupe se qualifient pour les demi-finales. En cas d'égalité, les équipes sont départagées au total de points, puis au ratio set, au ratio points, au ratio points, puis aux rencontres directes.