Double champion olympique (2004 et 2016) et triple champion du monde (2002, 2006, 2010) avec le Brésil, Bernardinho avait accepté au printemps 2021 de prendre la succession de Laurent Tillie. Avant, finalement, de quitter son poste en février dernier à sa surprise générale . Interrogé dans les colonnes de L'Equipe ce mardi, ce dernier est revenu sur ce choix pris pour des raisons personnelles.

"Depuis mon divorce, la situation est un peu difficile avec mes deux filles, a-t-il confié. La plus petite (12 ans) a souffert de la séparation. J'ai senti que l'imminence de mon départ, début avril, la rendait nerveuse. Je l'ai vue pleurer plusieurs fois, et un jour elle a craqué. Psychologiquement, elle était mal. On a discuté, mais j'ai réalisé que je ne pouvais pas la laisser seule. Elle a sa mère, mais je ne pouvais pas m'éloigner. On devait jouer au Canada, au Japon, en Thaïlande. Je ne pouvais pas aller à l'autre bout du monde en la laissant ici. Je me serais senti égoïste si j'avais privilégié ce projet professionnel."

Dans la vie il faut respecter un ordre : La santé, la famille et le travail

Remplacé par Andrea Giani, Bernardinho n'a pas caché sa souffrance autour de cette décision. "Je suis plus que désolé, je suis vraiment triste. Il n'y a pas un jour où je n'y pense pas. Mais quand je vois ma petite fille plus sereine, je me dis que j'ai pris la bonne décision, a-t-il expliqué. Dans la vie il faut respecter un ordre : La santé, la famille et le travail. Durant ma carrière, j'ai souvent inversé cet ordre. Je me suis trompé. Et je ne pouvais pas me tromper encore une fois."

Enfin, le désormais ex-sélectionneur des Bleus a tenu à "remercier" ses joueurs et ses dirigeants pour la "compréhension". "J'aimerais exprimer ma sincère gratitude, envers les joueurs, mais aussi le staff, et la fédération qui a été très compréhensive avec moi. La France sera toujours ma deuxième équipe", a conclu Bernardinho.

