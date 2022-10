Le voile est officiellement levé. Désireux de renforcer son effectif et se développer sur les autres disciplines de la petite reine comme le cyclo-cross et le VTT, Ineos Grenadiers confirme son gros coup avec l'arrivée de la superstar française Pauline Ferrand-Prévot pour les deux prochaines saisons.

Quatre fois sacrée championne du monde cette saison, en cross-country, cross-country short track, VTT marathon et donc en gravel, la Française sera la tête d'affiche de la formation britannique aux côtés de Tom Pidcock, qui devrait encore continuer ses sorties en cyclo-cross au cours de l'automne et de l'hiver.

Les Jeux de Paris comme leitmotiv forcément

Et "PFP" n'a pas caché son plaisir de rejoindre le team britannique dans un communiqué publié par sa nouvelle formation. "Signer avec les INEOS Grenadiers est un rêve pour moi. Je suis très heureuse de rejoindre "l'équipe tout-terrain" et de faire partie d'un groupe plus large de cyclistes et de la famille d'athlètes INEOS."

Première femme recrutée par les Grenadiers, Ferrand-Prévot devrait, comme attendu, donner toute sa priorité au VTT où elle vise le plus beau métal dans deux ans lors des Jeux Olympiques de Paris. "L'or olympique est la seule médaille qui manque à mon palmarès, et c'est celle-là que je veux le plus. C'est la raison pour laquelle j'ai décidé de rejoindre Ineos. J'ai encore de nombreuses choses à apprendre et c'est la meilleure équipe à pouvoir m'aider à atteindre cet objectif."

Outre le VTT, la collectionneuse de maillots arc-en-ciel devrait retrouver les terrains de cyclo-cross dans les prochaines semaines. Elle est notamment attendue sur les prochains Championnats d'Europe de Namur en novembre ou encore les Mondiaux de Hoogerheide, en février prochain. Une préparation musclée, mais forcément nécessaire pour déjà appréhender l'échéance olympique d'août 2024.

