Tokyo 2020 : Jordan Sarrou et Victor Koretzky estiment que Mahieu van der Poel a fait une "erreur" lors de sa chute

TOKYO 2020 - Jordan Sarrou et Victor Koretzky évoquent sur notre plateau la chute de Mathieu van der Poel, jeudi. Les deux VTTistes français, respectivement 5e et 9e de la course de cross-country trois jours plus tôt au Japon, sont dubitatifs quant à l’explication avancée par le Néerlandais, concernant une planche enlevée entre la reconnaissance et le jour J. Ils n'ont surtout pas reconnu "MVDP".

