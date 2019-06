Les 24 Heures du Mans Auto 2019 sont diffusés en direct sur Eurosport et Eurosport Player. Vous pouvez ainsi regarder la course en direct vidéo sur votre téléviseur, votre tablette ou votre téléphone portable. Pour vous abonner à Eurosport Player, c'est très simple : cliquez ici.

Vous pouvez aussi suivre la course en live-texte et retrouver les meilleurs moments de la course en vidéo sur Eurosport.fr.

Quels sont les horaires des essais qualificatifs et de la course ? Voici le programme pour suivre les 24 H du Mans Auto 2019 en direct vidéo.

Jeudi 13 juin

18h50-00h10 : Essais qualificatifs en direct et en intégralité sur Eurosport 1

Samedi 15 juin

8h55-9h55 : Warm-up en direct et en intégralité sur Eurosport 1

14h : Départ des 24 Heures du Mans et premières heures en direct sur Eurosport 1. La course est à suivre en intégralité et en direct pendant 26 heures non-stop.

Dimanche 16 juin