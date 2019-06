Les Toyota dominent la 2e séance d'essais

Les deux Toyota se sont placées en tête de la deuxième séance d'essais qualificatifs des 24 Heures du Mans jeudi avec plus d'une seconde d'avance sur leur concurrente la plus proche. Une 3e séance aura lieu de 22h00 à 00h00 pour déterminer la grille de départ de cette 87e édition de l'épreuve mancelle qui sera donné samedi.

La Toyota de Mike Conway, Kamui Kobayashi et José Maria Lopez a devancé celle de Sébastien Buemi, Kazuki Nakajima et Fernando Alonso. La SMP de Vitaly Petrov, Mikhail Aleshin et Stoffel Vandoorne est elle en 3e position, première des voitures de la catégorie reine LMP1 non hybrides.

A noter le forfait pour la course de la Porsche N.99 du Dempsey-Proton Racing après un accident survenu lors des essais libres de mercredi. L'un de ses pilotes, Tracy Krohn, était violemment sorti de la piste et a dû déclarer forfait pour l'épreuve. A 64 ans, il était le concurrent le plus âgé à s'aligner dans l'épreuve. Le Dempsey-Proton Racing compte parmi ses dirigeants l'acteur américain Patrick Dempsey. Ce forfait ramène à 61 le nombre de partants pour la course.

Résultats de la 2e séance d'essais qualificatifs des 24 Heures du Mans disputée jeudi:

1. Mike Conway - Kamui Kobayashi - José Maria Lopez (GBR-JAP-ARG/Toyota TS050-Hybrid) 3:15.497

2. Sébastien Buemi - Kazuki Nakajima - Fernando Alonso (SUI-JAP-ESP/Toyota TS050 - Hybrid) à 0.411

3. Vitaly Petrov - Mikhail Aleshin - Stoffel Vandoorne (RUS-RUS-BEL/SMP Racing - BR Engineering BR1-AER) à 1.456

4. André Lotterer - Neel Jani - Bruno Senna (GER-SUI-BRA/Rebellion R13-Gibson) à 1.816

5. Stéphane Sarrazin - Egor Orudzhev - Sergey Sirotkin (FRA-RUS-RUS/SMP Racing - BR Engineering BR1-AER) à 1.940

6. Thomas Laurent - Nathanaël Berthon - Gustavo Menezes (FRA-FRA-USA/Rebellion R13-Gibson) à 3.387

7. Henrik Hedman - Ben Hanley - Renger Van Der Zande (SWE-GBR-NED/Dragonspeed - BR Engineering BR1-Gibson) à 4.703

8. Oliver Webb - Paolo Ruberti - Tom Dillmann (GBR-ITA-FRA/Bykolles - Enso CLM P1/01-Gibson) à 8.229

Catégorie LMP2:

1. Pastor Maldonado - Anthony Davidson - Roberto Gonzalez (VEN-GBR-MEX/Oreca-Dragonspeed): 3:26.490

Catégorie LMGTE Pro:

1. Michael Christensen - Kévin Estre - Laurens Vanthoor (DAN-FRA-BEL/Porsche 911 RSR): 3:49.388

Catégorie LMGTE AM:

1. Matteo Cairoli - Satoshi Hoshino - Giorgio Roda (ITA-JPN-ITA/Porsche 911 RSR): 3:52.454