Dans l'hypothèse d'un nouveau couronnement cette saison en Championnat du monde des rallyes, Sébastien Ogier ne visera pas l'an prochain un neuvième titre pour égaler le record de Sébastien Loeb. Le Gapençais n'en a jamais fait un objectif et à 37 ans, il a d'autres envies et d'autres projets. Passer plus de temps en famille et courir sur circuit selon un agenda moins contraignant. Il ne se voit pas pour autant décrocher brutalement en rallye, c'est pourquoi il a prévu de participer à au moins un rallye du Mondial en 2022, et au maximum à la moitié de la saison dont le calendrier prévisionnel comprend neuf dates.

Une chose est sûre dans l'esprit du septuple champion du monde : ce sera avec Toyota Gazoo Racing, d'ores et déjà d'accord sur le volet WRC. Car l'autre partie du plan du Haut-Alpin est d'entamer une reconversion en Endurance, pour viser la victoire aux 24 Heures du Mans. Et pourquoi pas dès l'an prochain, avec la Toyota Hypercar GR010, qui a remporté les deux premières courses de la saison WEC, à Spa-Francorchamps et à Portimao.

"Garder un peu d'adrénaline"

A l'occasion du Rallye d'Estonie, disputé ce week-end, la marque japonaise, largement en tête des Championnats du monde Pilotes - Ogier a gagné quatre des six premiers rallye de la saison - et Constructeurs, a confirmé qu'elle donnerait toutes ses chances à son pilote d'approcher la catégorie dans les meilleures conditions.

"C'est quelque chose qui est en discussion. Il n'y a rien de définitif pour le moment, c'est juste quelque chose que nous examinons", a déclaré Pascal Vasselon, directeur technique de Toyota en championnat du monde d'Endurance, à nos confrères de Motorsport.com. "Il est intéressé par le pilotage de notre voiture et je comprends pourquoi il voudrait piloter notre Hypercar du Mans. Il a déjà fait quelques séances de simulateur."

Nous verrons ce qui peut rentrer dans mon calendrier pour garder un peu d'adrénaline et ne pas m'ennuyer, car comme tout le monde, j'ai besoin d'un peu d'adrénaline, , avait confié Sébastien Ogier à . Ce n'est pas un secret, je discute, et mon rêve est d'aller au Mans et sur circuit." avait confié Sébastien Ogier à Motorsport.com début juillet."

Rossi trop vieux pour Ferrari

A 38 ans l'an prochain, Sébastien Ogier se verra peut-être offrir la chance de remporter les 24 Heures du Mans, et ainsi atteindre ce Graal qui s'était refusé à Sébastien Loeb, deuxième au scratch en 2006. Et que n'atteindra pas un autre glorieux vétéran des sports mécaniques. A 42 ans, Valentino Rossi, qui a exprimé à plusieurs reprises son attirance pour Le Mans, ne fera pas partie de l'équipe Ferrari qui reviendra au Mans en 2023. Sur ce point, Antonio Coletta a été clair il y a quelques jours dans la Gazzetta dello Sport.

"Avec tout le respect qu'on lui doit, Valentino est plus vieux que les pilotes actuels d'Endurance moto et nous aurons des rivaux coriaces, a déclaré le directeur de la compétition GT à Maranello. C'est comme si l'un de nos pilotes décidait de courir en moto. Valentino s'amuse en GT, peut-être pourrait-il essayer dans cette catégorie, mais nous pensons avoir suffisamment de bons choix de pilotes pour l'Hypercar, et nous les associerons si possible à d'autres jeunes talents en devenir."

