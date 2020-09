Pour ne pas manquer une miette des 24 Heures du Mans, l’événement sera diffusé en direct sur Eurosport 2 et les abonnés ont également rendez-vous sur Eurosport.fr pour suivre la course sans interruption enrichie avec une expérience inédite, en immersion au cœur des équipages. La prise d'antenne est prévu pour samedi dès 14h.

Sur le digital, Eurosport propose aux abonnés une expérience totalement immersive avec un dispositif multicam et notamment plusieurs caméras embarquées au sein des équipages : LMP1 (les deux Toyota #7 et #8, et la Rebellion Racing #1) et de trois LMP2 (Dragon Speed USA, Jota #38 et le team féminin de Richard Mille #50)