Toyota tient sa troisième couronne au Mans. Grande favorite de cette 88e édition, l'écurie japonaise a tenu son rang sur le circuit de la Sarthe, dimanche, et mise ses deux TS050 sur le podium des 24h. La victoire est revenue à l'équipage de la n°8, piloté par le trio Sébastien Buemi-Brendon Hartley et Kazuki Nakajima. Vainqueur en 2018, 2019 et donc en 2020, la n°8 a elle réussi un superbe triplé qui permettra au constructeur japonais de repartir avec le fameux trophée chez lui. La Rebellion n°1 a pris la 2e place sur le podium et la Toyota n°7, une nouvelle fois maudite, a pris la 3e place. Un moindre mal pour l'autre trio de pilotes, frappé par un problème de turbo pendant la nuit.