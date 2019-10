Changement d'horaire de départ, affiche : les 24 Heures du Mans 2020 se dévoilent

L'Automobile club de l'Ouest a publié vendredi l'affiche de la 88e édition des 24 Heures du Mans, sur laquelle figure au premier plan une Alpine de la catégorie LMP2, et une Aston Martin de GTE Pro, peut-être pour mettre en avant le suspense qui ne manquera pas dans ces catégories, plus qu'en LMP1 où Toyota partira grandissime favori pour la victoire.

La prochaine course se déroulera les 13 et 14 juin 2020 sur le Circuit de la Sarthe, et sera la huitième et dernière manche de la saison 8 du championnat du monde d'Endurance.

Détail qui n'en est pas un, le départ de la classique sera donné le samedi à 16h00, et non 15h00.

L'Automobile club de l'Ouest en profite pour souligner qu'il s'agira des 50 ans de la première victoire de Porsche, avec la 917, des 40 ans du succès du Manceau Jean Rondeau, premier pilote-constructeur vainqueur et, entre autres, des 20 ans du premier succès d'Audi.

Ces 24 Heures du Mans 2020 seront aussi les dernières avant l'avènement des Hypercars.