La Toyota N°7 de Mike Conway-Kamui Kobayashi-José-Maria Lopez partira en pole position samedi pour la 88e édition des 24 heures du Mans, la Rebellion N°1 de Gustavo Menezes-Norman Nato-Bruno Senna parvenant toutefois à s'intercaler entre les deux voitures japonaises engagées. Les 25 concurrents les plus rapides lors des essais qualificatifs se sont départagés vendredi lors d'une hyperpole. En principe, il s'agissait des six concurrents dans chacune des quatre catégories mais les LMP1, les plus rapides, ne sont que cinq au départ cette année.