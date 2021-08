WEC

24 Heures du Mans : Incompréhension et crash entre deux Ferrari

24 HEURES DU MANS - Incompréhension totale dans les rangs de la Scuderia. Le pilote de la Inception Racing n'a pas vu que la GTE PRO était à l'intérieur, et ce malgré les phares et un retour sur un écran de son tableau de bord. Résultat : un accrochage et un crash pour l'écurie italienne sur le circuit du Mans.

00:01:49, il y a 35 minutes