La Toyota menée par le trio Mike Conway, Kamui Kobayashi et José Maria Lopez a glané sa première place dans la dernière heure des essais avec le meilleur temps de 3'29"309 signé par l'Argentin. Grâce à ses 3'29"395, l'Alpine N.36 d'André Negrao (auteur de ce chrono), Nicolas Lapierre et Matthieu Vaxivière s'est hissée entre les deux Toyota, favorites de cette 89e édition de la classique mancelle dans la catégorie reine des Hypercars.

Tôt dans l'après-midi, l'Oreca N.22 de United Autosports (Philip Hanson, Fabio Scherer et Filipe Albuquerque) a réalisé un temps de 3'29"411 lui permettant de dominer la catégorie LMP2. La première partie des qualifications, où les 62 voitures roulent en même temps, est programmée à 19h00. Depuis l'an dernier, le règlement prévoit que les six voitures les plus rapides de cette séance dans chacune des quatre catégories (Hypercar, LMP2, LMGTE Pro et LMGTE Am) se qualifient pour l'Hyperpole, jeudi à 21h00, qui déterminera les premières places sur la grille.

Dans la catégorie reine, toutefois, tous les équipages seront qualifiés d'office puisqu'il n'y a que cinq voitures engagées. Les premiers essais libres nocturnes se tiendront après les qualifications entre 22h00 et minuit (20h00-22h00).

