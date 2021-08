Les Toyota sont au-dessus. La numéro 8 de Buemi, Nakajima et Hartley a terminé en première position des essais libres 2 grâce à ses 3'29''351 réalisées par le Suisse. De son côté, la numéro 7, qui a dominé dans la journée les essais libres 1 et la première partie des qualifications, a été devancée de 0''387 (3:29.738). Naturellement, les cinq véhicules de la catégorie reine ont réalisé les meilleurs temps de ces essais nocturnes.

En tête de la journée test dimanche dernier, la Glickenhaus N.708 de Derani, Mailleux et Pla se place en troisième position à 761/1000, devant l'Alpine N.36, qui a réussi à se glisser entre les Toyota lors des essais 1 et des essais qualificatifs. La première LMP2, l'Oreca N.38 de Gonzalez, Da Costa et Davidson est 6e, à 3''39 de la Toyota N.8.

Les essais libres 3 auront lieu ce jeudi de 14h00 à 17h00. L'Hyperpole, qui détermine les trois premières lignes sur la grille de départ dans chacune des quatre catégories (Hypercar, LMP2, LMGTE Pro et LMGTE Am) se déroulera plus tard dans la soirée, à partir de de 21h00, avant les essais libres 4 de 22h00 à minuit (20h00-22h00).

