Tom Kristensen, est-ce que les Toyota sont les favorites de cette édition 2021 des 24h du Mans ?

Tom Kristensen. : "Depuis trois ans, ils gagnent, entrent maintenant dans l'ère hybride et vont essayer de l'emporter à nouveau au Mans. Toyota subira la pression de nombreux autres fabricants à l'avenir. C'est précisément pour cette raison qu'ils sont défiés par un Américain aux grandes ambitions (James Glickenhaus) qui a réuni une grande équipe de pilotes et deux belles voitures qui peuvent défier Toyota... Alpine Racing va mettre la pression sur Toyota. Mais sans aucun doute, Toyota est le favori. Ils ont deux voitures performantes, mais ça ne va pas être simple car tout peut arriver. Les voitures LMP2 n'ont que quelques secondes de retard donc vous ne pouvez pas subir un petite réparation ou une petite erreur dans votre stratégie. La course, à bien des égards, peut être complètement ouverte s'il y a des problèmes de démarrage."

Quelle est la clé pour s'imposer le dimanche ?

T.K. : "Vous avez besoin d'avoir confiance en vous bien sûr, mais aussi de vous accorder un peu de temps pour souffler. Les pilotes sous pression ont tendance à faire des erreurs, vous devez donc être prêt sur le plan mental. Vous devez effectuer les bons réglages sur la voiture dès le mercredi ou le jeudi comme la pression des pneus, l'aérodynamique, peaufiner la vitesse, un peu de toutes ces choses-là. Le choix doit être fait par les trois pilotes ensemble... Il y a beaucoup de rookies cette année, beaucoup de jeunes pilotes de qualité. Mais cela n'a pas d'importance si vous êtes jeune ou vieux, vous devez vous sentir en harmonie avec votre voiture. Tout le monde doit se sentir important dans la voiture pour être au top. Quand vous êtes au sommet, c'est comme une nouvelle naissance."

Cette année, les fans sont de retour. En quoi cela a-t-il de l'importance pour les pilotes ?

T.K. : "Ici, vous sentez les spectateurs. Lorsque vous conduisez à des heures différentes de la soirée, vous pouvez même sentir le barbecue ou voir les drapeaux... C'est la nature du Mans. C'est la meilleure course du monde mais aussi un festival de sport automobile où les fans viennent du monde entier pour soutenir les équipes et les pilotes... Je suis venu pour la première fois en 1997 pour courir ici... C'était très triste de ne pas être au Mans en 2020, mais le sport automobile nous a montré, non seulement la Formule 1 mais aussi Le Mans que nous pouvions même continuer à courir sous les règles du Covid. Aujourd'hui, les équipes du paddock sont heureuses de revoir les fans. On espère que l'année prochaine sera très bonne, mais croisons les doigts aussi pour 2023 : le centenaire, ça va être une grande fête."

Ma plus belle victoire au Mans ? Je dirais peut-être il y a 20 ans en 2001

Personnellement, quelle a été votre plus belle victoire au Mans ?

T.K. : "Je dirais peut-être il y a 20 ans en 2001 ainsi que la première (en 1997). Nous avions perdu Michele Alboreto dans un accident d'essai un mois avant la course et puis 19 heures sur 24 sous la pluie, c'était vraiment difficile. En général, tout le monde me parle de la course de 2008 où nous avons battu les Peugeot avec [Rinaldo] Capello et [Allan] McNish. En 2013, ma dernière victoire personnelle a également été très difficile."

